Хоккеист Пулккинен перешел из минского "Динамо" в московское

ТАСС, 27 декабря. Финский хоккеист Тему Пулккинен перешел из минского "Динамо" в московское. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Минский клуб получил денежную компенсацию. Детали контракта с 27-летним хоккеистом не разглашаются.

В текущем сезоне на счету Пулккинена 17 заброшенных шайб в регулярном чемпионате, что является третьим результатом лиги. Всего финн провел 33 матча и набрал 27 очков (17 голов + 10 передач).

За минчан он выступал с прошлого сезона, ранее он играл в финском "Йокерите", а также в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Детройт", "Миннесота", "Аризона" и "Чикаго". Всего в КХЛ он провел 83 встречи, набрав 56 очков (32+34).