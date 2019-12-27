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Мировой футбол

СМИ: футболист "Спартака" Джано Ананидзе может продолжить карьеру в чемпионате Турции

Сообщается, что в случае подписания соглашения клубы поделят зарплату грузинского футболиста

ТАСС, 27 декабря. Грузинский полузащитник московского "Спартака" Джано Ананидзе зимой может перейти в турецкий "Денизлиспор". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Aksam.

По информации издания, российская команда готова отдать 27-летнего Джано в аренду до конца нынешнего сезона. Сообщается, что в случае подписания соглашения клубы поделят зарплату грузинского футболиста. Действующий контракт Джано со "Спартаком" истекает в июне 2021 года.

Джано первый раз вышел на поле в составе московской команды в августе 2009 года. С того момента он провел за "Спартак" 122 игры, в которых забил 12 мячей. В нынешнем чемпионате России он сыграл в шести матчах, не сумев ни разу поразить ворота соперника. Ранее "Спартак" дважды отправлял грузинского полузащитника в аренду - в "Ростов" и в самарские "Крылья Советов".

В 2017 году в составе красно-белых Джано стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России. Выступая за "Ростов", он выиграл Кубок России сезона-2013/14. За сборную Грузии полузащитник провел 45 матчей, в которых забил 7 мячей.

"Денизлиспор" занимает 11-е место в чемпионате Турции, набрав после 16 игр 21 очко.

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