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ЧМ по рапиду и блицу в Москве

Дворкович доволен посещаемостью чемпионата мира по рапиду и блицу в Москве

Турнир завершится 30 декабря
Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович остался доволен зрительским интересом к чемпионату мира по рапиду и блицу, который проходит в Москве. Об этом Дворкович рассказал ТАСС.

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В "Лужниках" проходит чемпионат мира по блицу и рапиду.

"Посещаемость отличная, много народу, я доволен. Думаю, что в субботу и воскресенье будет еще больше", - отметил Дворкович.

После первого дня турнира шахматисты жаловались на низкую температуру воздуха в зале, где проходят партии. "Кроме холода, в первый день были еще технические моменты, трансляция сразу не начала работать на сто процентов. Сейчас все проблемы решили, специалисты все просчитали и все сделали - заняло несколько часов. В остальном все хорошо", - рассказал Дворкович.

Чемпионат мира завершится 30 декабря.

Теги
ЧМ по рапиду и блицу в Москве
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