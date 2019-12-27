Дворкович доволен посещаемостью чемпионата мира по рапиду и блицу в Москве

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович остался доволен зрительским интересом к чемпионату мира по рапиду и блицу, который проходит в Москве. Об этом Дворкович рассказал ТАСС.

В "Лужниках" проходит чемпионат мира по блицу и рапиду.

"Посещаемость отличная, много народу, я доволен. Думаю, что в субботу и воскресенье будет еще больше", - отметил Дворкович.

После первого дня турнира шахматисты жаловались на низкую температуру воздуха в зале, где проходят партии. "Кроме холода, в первый день были еще технические моменты, трансляция сразу не начала работать на сто процентов. Сейчас все проблемы решили, специалисты все просчитали и все сделали - заняло несколько часов. В остальном все хорошо", - рассказал Дворкович.

Чемпионат мира завершится 30 декабря.