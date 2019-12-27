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ЧМ по рапиду и блицу в Москве

Чемпионат мира по рапиду и блицу 2020 года может пройти в России

Организаторы проходящего в Москве турнира имеют вариант продолжения работы в том же формате
Президент FIDE Аркадий Дворкович Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Президент FIDE Аркадий Дворкович
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Чемпионат мира по рапиду и блицу в следующем году снова может пройти в России. Об этом ТАСС рассказал президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

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В нынешнем году чемпионат мира по рапиду и блицу проходит в "Лужниках" с 27 по 30 декабря. Турнир проводится под патронажем короля Саудовской Аравии Салмана, однако второй год подряд он проходит в России (в 2018 году чемпионат мира принимал Санкт-Петербург). Саудовская Аравия получила право на проведение трех турниров, но смогла принять только первый (в 2017 году), который получился скандальным. Из-за отказа в оформлении виз в чемпионате мира не принимали участия израильские шахматисты.

"После чемпионата мира мы обсудим итоги вместе с саудовскими партнерами и решим, что дальше делать. Есть вариант продолжения работы в том же формате. Саудовские представители довольны, им все нравится", - сказал Дворкович.

Чемпионаты мира по рапиду и блицу под эгидой FIDE стали проводиться с 1992 года. Неофициальные турниры проходили с 1970 года.

Теги
ЧМ по рапиду и блицу в Москве
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