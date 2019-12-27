{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

СКА обыграл "Сибирь" и вышел на первое место в Западной конференции КХЛ

Голкипер СКА Алексей Мельничук отметился первой в карьере голевой передачей
Хоккеисты СКА Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Хоккеисты СКА
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 27 декабря. Петербургский СКА со счетом 2:0 выиграл в гостях у новосибирской "Сибири" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Первую шайбу на 47-й минуте забросил Андрей Кузьменко, голкипер СКА Алексей Мельничук отметился первой в карьере голевой передачей. Также у гостей отличился Владимир Ткачев (60).

Защитник "Сибири" Константин Алексеев провел 600-й матч в КХЛ. СКА обыграл новосибирцев во второй раз в этом сезоне, домашнюю встречу петербуржцы выиграли со счетом 4:2.

СКА одержал третью победу подряд и возглавил таблицу Западной конференции, набрав в 42 матчах 60 очков. "Сибирь" после 40 игр занимает седьмую строчку на Востоке, в активе клуба 45 очков.

В следующем матче СКА 29 декабря сыграет на выезде с череповецкой "Северсталью", "Сибирь" днем ранее примет пекинский "Куньлунь".

Хабаровский "Амур" в другом матче игрового дня отыгрался после трех пропущенных шайб и по буллитам победил дома екатеринбургский "Автомобилист" (4:3). Защитник екатеринбургского клуба Рафаэль Батыршин провел 500-й матч в КХЛ.

Реклама на ТАСС
Футбол в Испании
"Райо Вальекано" оштрафовали за то, что фанаты оскорбляли украинского футболиста Зозулю
Из-за оскорблений не был доигран матч второго испанского дивизиона между "Райо Вальекано" и "Альбасете"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС