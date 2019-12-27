СКА обыграл "Сибирь" и вышел на первое место в Западной конференции КХЛ

ТАСС, 27 декабря. Петербургский СКА со счетом 2:0 выиграл в гостях у новосибирской "Сибири" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Первую шайбу на 47-й минуте забросил Андрей Кузьменко, голкипер СКА Алексей Мельничук отметился первой в карьере голевой передачей. Также у гостей отличился Владимир Ткачев (60).

Защитник "Сибири" Константин Алексеев провел 600-й матч в КХЛ. СКА обыграл новосибирцев во второй раз в этом сезоне, домашнюю встречу петербуржцы выиграли со счетом 4:2.

СКА одержал третью победу подряд и возглавил таблицу Западной конференции, набрав в 42 матчах 60 очков. "Сибирь" после 40 игр занимает седьмую строчку на Востоке, в активе клуба 45 очков.

В следующем матче СКА 29 декабря сыграет на выезде с череповецкой "Северсталью", "Сибирь" днем ранее примет пекинский "Куньлунь".

Хабаровский "Амур" в другом матче игрового дня отыгрался после трех пропущенных шайб и по буллитам победил дома екатеринбургский "Автомобилист" (4:3). Защитник екатеринбургского клуба Рафаэль Батыршин провел 500-й матч в КХЛ.