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Футбол в Испании

"Райо Вальекано" оштрафовали за то, что фанаты оскорбляли украинского футболиста Зозулю

Из-за оскорблений не был доигран матч второго испанского дивизиона между "Райо Вальекано" и "Альбасете"

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Футбольная федерации Испании приняла решение оштрафовать "Райо Вальекано" за оскорбления со стороны фанатов клуба в адрес украинского нападающего "Альбасете" Романа Зозули. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

15 декабря в матче 20-го тура второй испанской лиги "Райо Вальекано" - "Альбасете" был сыгран только первый тайм. Во время него болельщики хозяев выкрикивали обвинения в нацизме в адрес 30-летнего Зозули. Футболисты "Альбасете" отказались выходить на поле на вторую половину встречи.

Помимо штрафа в размере €18 тыс., на двух следующих домашних играх "Райо Вальекано" будут закрыты фанатские трибуны. Второй тайм матча с "Альбасете" будет доигран при полностью закрытых трибунах. Точная дата переигровки не приводится.

В сезоне-2016/17 украинский нападающий на правах аренды перешел в "Райо Вальекано", однако клуб отменил соглашение Зозули из испанского "Бетиса" из-за недовольства болельщиков команды его ультраправыми политическими взглядами. В частности, болельщики выражали недовольство фотографией нападающего с шарфом, на котором изображен лидер украинских националистов Степан Бандера.

За "Альбасете" Зозуля выступает с 2017 года. На его счету 84 матча в составе испанской команды, в которых он забил 23 мяча. Ранее он выступал за "Бетис", куда перешел из украинского "Днепра" в 2016 году. До этого Зозуля был игроком киевского "Динамо", с которым стал чемпионом Украины по итогам сезона-2008/09.

За сборную Украины Зозуля провел 32 матча, в которых забил 4 гола. Последний раз в составе национальной команды он появлялся во время товарищеского матча против сборной Сербии 15 ноября 2016 года.

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