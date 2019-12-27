"Спартак" подписал контракт с хоккеистом Малыхиным

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Московский "Спартак" заключил соглашение с российским нападающим Федором Малыхиным. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Ранее в пятницу челябинский "Трактор" объявил о расторжении контракта с 29-летним хоккеистом без выплаты компенсации.

Малыхин выступал за "Трактор" с текущего сезона, он провел 29 матчей, в которых набрал четыре очка (три шайбы + одна передача). Также Малыхин выступал за екатеринбургский "Автомобилист" и казанский "Ак Барс". Всего в КХЛ игрок провел 357 матчей, в которых набрал 167 очков (82+85). В 2014 году Малыхин принял участие в Матче звезд КХЛ.

"Спартак" располагается на пятом месте в Западной конференции, набрав 51 очко в 40 матчах. "Трактор" занимает последнее, 12-е место в Восточной конференции, в активе клуба 35 очков в 42 матчах. В данный момент "Трактор" принимает "Спартак", после второго периода москвичи ведут со счетом 3:2.