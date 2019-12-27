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КХЛ

Матч КХЛ "Авангард" - "Йокерит" перенесен на 21 февраля

Изначально встреча была запланирована на 27 февраля

ТАСС, 27 декабря. Встреча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между омским "Авангардом" и "Йокеритом" из Хельсинки перенесена на 21 февраля в связи с подготовкой ледового дворца "Арена-Балашиха" к матчам плей-офф. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Изначально встреча была запланирована на 27 февраля.

"В связи с проведением технических работ в ледовом дворце "Арена-Балашиха" по подготовке к матчам плей-офф, а также по обоюдному согласию команд, лига приняла решение перенести матч регулярного чемпионата "Авангард" - "Йокерит" с 27 на 21 февраля 2020 года", - говорится в заявлении пресс-службы.

В турнирной таблице "Авангард" занимает второе место в Восточной конференции, набрав 54 очка в 41 матче. "Йокерит" располагается на четвертой строчке в Западной конференции (52 очка в 39 встречах). В следующем матче "Авангард" на выезде сыграет с нижнекамским "Нефтехимиком" в субботу, в тот же день "Йокерит" в гостях сыграет с "Сочи".

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