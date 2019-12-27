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КХЛ
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Московское "Динамо" продлило победную серию в КХЛ до четырех матчей, обыграв "Барыс"

Перед встречей в Нур-Султане прошла минута молчания в память о погибших в авиакатастрофе, которая произошла утром 27 декабря
Андре Петерссон и Дмитрий Яшкин Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Андре Петерссон и Дмитрий Яшкин
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Московское "Динамо" победило со счетом 4:3 в овертайме в гостях "Барыс" из Нур-Султана в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Динамо" отличились Андрей Миронов (10-я минута), Дмитрий Яшкин (13) и Андре Петерссон (57). Победную шайбу забросил лучший бомбардир этого сезона Вадим Шипачев (64). У "Барыса" шайбы забросили Дастин Бойд (25), Антон Сагадеев (38) и Роман Старченко (45).

Яшкин забросил 19-ю шайбу и единолично возглавил список снайперов КХЛ этого сезона, у Никиты Сошникова из уфимского "Салавата Юлаева" 18 голов. Бойд отличился впервые с 20 октября, когда дублем принес команде домашнюю победу над подольским "Витязем" (3:2 ОТ). Шипачев набрал в матче три очка (одна шайба и две передачи) и продолжает лидировать в списке бомбардиров лиги - 46 очков (11+35). В списке лучших бомбардиров в истории лиги 32-летний россиянин вышел на второе место, набрав 639 очков и опередив по этому показателю нападающего казанского "Ак Барса" Даниса Зарипова (637), лидирует нападающий магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин (876).

Перед матчем состоялась минута молчания в память о погибших в авиакатастрофе, которая произошла утром 27 декабря. Пассажирский самолет Fokker-100 ("Фокер-100") авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс Алма-Ата - Нур-Султан, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строящимся домом, в котором в тот момент никого не было. По последним данным, погибли 12 человек. Также казахстанский клуб отменил все развлекательные мероприятия перед игрой в связи с крушением самолета.

"Динамо" одержало четвертую победу кряду в КХЛ и занимает третью строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 55 очков в 42 матчах. "Барыс" потерпел третье поражение подряд и располагается на четвертом месте Восточной конференции, в активе команды 51 очко в 40 матчах.

"Динамо" в следующем матче сыграет в воскресенье на выезде с магнитогорским "Металлургом", "Барыс" в тот же день встретится дома с екатеринбургским "Автомобилистом".

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