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КХЛ

"Салават Юлаев" сыграет в стыковом матче за выход в плей-офф Кубка Шпенглера

Уфимцы проиграли два матча из двух и заняли последнее место в группе

ТАСС, 27 декабря. Российский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" проиграл финской команде ТПС со счетом 3:4 во втором матче группового этапа Кубка Шпенглера. Турнир проходит в Швейцарии.

В составе уфимской команды заброшенными шайбами отметились Эдуард Гиматов (13-я минута), Станислав Гареев (56) и Родион Амиров (60). За ТПС результативными бросками отметились Оскари Лехтинен (6), Алекси Антталайнен (31), Тони Сунд (33), Илари Филппула (36).

"Салават Юлаев" потерпел второе поражение и лишился шансов напрямую выйти в полуфинал турнира, 29 декабря команда сыграет в дополнительном матче. Соперник уфимцев определится позднее.

ТПС занимает второе место в группе Биби Торриани. 28 декабря финской команде предстоит провести матч против швейцарского клуба "Амбри-Пиотта". В этой встрече будет определен победитель группы.

В группе братьев Ганса и Фердинанда Каттини выступают швейцарский "Давос", сборная Канады и чешский "Оцеларжи". В этом трио лидирует канадская сборная, которая выиграла у "Оцеларжи" (4:1).

По итогам предварительного раунда победители групп выходят в полуфинал, а команды, занявшие вторые и третьи места, сыграют 29 декабря дополнительные матчи за место в плей-офф. Полуфиналы пройдут 30 декабря, финал - 31 декабря.

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