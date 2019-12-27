Фьюри подтвердил, что повторный бой с Уайлдером пройдет в Лас-Вегасе 22 февраля

ТАСС, 27 декабря. Британский боксер Тайсон Фьюри подтвердил, что проведет поединок с американцем Деонтеем Уайлдером на арене MGM Grand Garden в Лас-Вегасе (США, штат Невада) 22 февраля 2020 года. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на запись Фьюри в Instagram.

Ранее о проведении поединка 22 февраля 2020 года в Лас-Вегасе сообщал американский телеканал ESPN.

"Договоренность достигнута, - написал Фьюри. - 22 февраля на арене MGM Grand Garden я нокаутирую Уайлдера".

"После 22 февраля не останется вопросов, - написал Уайлдер в Instagram. - Я завершу то, что начал, и на этот раз Фьюри не сможет быстро подняться с пола. Я много раз доказывал, что я лучший, и сделаю это снова в феврале".

Первый поединок между Фьюри и Уайлдером прошел 1 декабря 2018 года. Бой завершился вничью, и Уайлдер защитил титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. В декабре промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен заявил, что вне зависимости от результатов февральского поединка спортсмены проведут третий бой летом 2020 года.

34-летний Уайлдер не знает поражений на профессиональном ринге - 42 победы (41 нокаутом) и одна ничья. В послужном списке 31-летнего Фьюри - 29 побед (20 нокаутом), ни одного поражения, одна ничья.