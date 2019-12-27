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Сборные по хоккею

Россиянки сыграют в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею среди девушек

Сборная России проиграла американкам и займет место в группе не выше третьего

ТАСС, 27 декабря. Сборная России уступила команде США со счетом 0:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по хоккею среди девушек (игроки не старше 18 лет). Соревнования проходят в Братиславе.

Шайбу забросила Элла Хубер (55-я минута). Лучшим игроком в составе сборной России признана вратарь Юлия Волкова.

Россиянки выступают в группе А, после двух туров они занимают третье место, имея в активе одно очко. В матче первого тура российская команда проиграла сборной Канады в овертайме (2:3). Канадки лидируют в группе А, набрав 6 очков после двух матчей (ранее в пятницу они переиграли сборную Финляндии со счетом 4:1), вторыми идут американки (5), последнее место занимает сборная Финляндии (0). В заключительном матче группового этапа сборная России сыграет с командой Финляндии в воскресенье.

Россиянки потеряли шансы напрямую пробиться в полуфинальную стадию турнира и начнут выступление в плей-офф с четвертьфинала, который пройдет в понедельник. Соперницы россиянок определятся позднее.

В группе В первое место занимает команда Чехии, в пятницу победившая сборную Швеции со счетом 4:3. На счету чешских хоккеисток 4 очка, шведских - 3 (второе место), обе команды провели по два матча. Позднее в пятницу пройдет игра между сборными Швейцарии и Словакии, на данный момент швейцарки идут третьими (2 очка, один матч), словацкие хоккеистки - четвертыми (0, 2).

На чемпионате мира выступают восемь сборных, которые разделены на две группы по четыре команды в каждой. Две лучшие сборные из группы А начинают плей-офф со стадии полуфинала, команды, занявшие третье и четвертое места в группе А, а также первую и вторую строчку в группе В, играют четвертьфинальные матчи. Третья и четвертая команды группы В играют серию матчей до двух побед, проигравшая сборная вылетает в низший дивизион. Чемпионат мира завершится 2 января.

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