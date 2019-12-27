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Еврокубки

"Зенит" уступил "Црвене Звезде" в матче баскетбольной Евролиги

Встреча была перенесена из Санкт-Петербурга в Казань в связи с загруженностью основной и резервной арен "Зенита" в предновогодние дни

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" уступил сербской "Црвене Звезде" со счетом 58:65 в матче 16-го тура баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в казанском "Баскет-Холле" в присутствии 3020 зрителей.

Самым результативным игроком встречи стал Билли Барон (26 очков), у "Зенита" больше всего очков набрал Остин Холлинз (14). В составе "Црвены Звезды" всего шесть игроков отметились набранными баллами, причем всего двое из них набрали больше 10 очков (Лоренцо Браун набрал 18 баллов).

Перенос игры из Санкт-Петербурга в Казань связан с загруженностью основной и резервной арен "Зенита" в предновогодние дни.

В турнирной таблице "Зенит" занимает предпоследнее, 17-е место, имея в активе четыре победы и 12 поражений в 16 матчах. "Црвена Звезда" занимает 10-е место (семь побед при девяти поражениях).

"Зенит" на выезде сыграет с итальянским "Миланом" 3 января в 17-м туре, "Црвена Звезда" примет немецкую "Баварию" 2 января.

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