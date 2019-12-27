СМИ: "Вашингтон" может быть заинтересован в Ковальчуке

ТАСС, 27 декабря. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" может быть заинтересован в подписании контракта с российским нападающим Ильей Ковальчуком. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал The Fourth Period.

По информации источника, клуб может находиться в поиске форварда и рассматривать 36-летнего Ковальчука, который является неограниченно свободным агентом после того, как в декабре "Лос-Анджелес" выставил его на драфт отказов и расторг договор. Кроме того, в среду российский нападающий и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин опубликовал совместное фото с Ковальчуком, по информации портала, оно было сделано в Майами (США, штат Флорида), в котором у обоих игроков есть недвижимость.

"Вашингтон" может предложить Ковальчуку минимальную годовую зарплату ($700 тыс.) в связи с загруженностью потолка зарплат. Ранее СМИ сообщали об интересе нескольких клубов НХЛ к Ковальчуку, в их числе были "Бостон", "Калгари", "Нью-Йорк Айлендерс" и "Питтсбург".

Ковальчук является воспитанником "Спартака", в составе которого дебютировал в 1999 году. На протяжении двух сезонов он защищал цвета красно-белых в Высшей лиге. На драфте НХЛ 2001 года он был выбран в первом раунде под общим первым номером клубом "Атланта" (ныне "Виннипег").

Всего за "Лос-Анджелес" Ковальчук провел 81 матч в регулярных чемпионатах и набрал 43 очка (19+24), в текущем сезоне игрок принял участие в 17 играх, в которых набрал девять очков (3+6). В НХЛ помимо "Атланты" он также выступал за "Нью-Джерси", всего в лиге игрок провел 897 матчей в регулярном чемпионате, в которых набрал 859 очков (436+423), и 32 игры в плей-офф, где набрал 27 очков (11+16).

Ковальчук является олимпийским чемпионом 2018 года и бронзовым призером Игр-2002, также в его активе две золотые, две серебряные и три бронзовые награды мировых первенств.