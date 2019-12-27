Хоккеисты Мисюль и Круглов дозаявлены в состав молодежной сборной России на ЧМ

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Защитник Даниил Мисюль и нападающий Илья Круглов дозаявлены в состав российской команды на молодежном чемпионате мира по хоккею (игроки не старше 20 лет). Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Оба игрока вошли в состав сборной России на турнир, однако не были заявлены, из-за чего пропустили матч против сборной Чехии (3:4).

После первого тура в группе В россияне и американцы замыкают турнирную таблицу, не сумев набрать очков. Лидируют команды Канады и Чехии (по 3 очка), сборная Германии не сыграла матчей на турнире. Позднее в пятницу завершится матч сборных Германии и США, после второго периода американцы ведут со счетом 4:3.

В субботу россияне встретятся с канадцами, начало матча в 21:00 мск.

По четыре команды из каждой группы выйдут в плей-офф чемпионата мира, сборные, которые займут пятые места, сыграют серию до двух побед (2, 4 и 5 января), проигравший покинет элитный дивизион молодежного чемпионата мира, его место на следующем турнире займет сборная Австрии, которая выиграла соревнования первого дивизиона в группе А. Молодежный чемпионат мира завершится 5 января 2020 года.