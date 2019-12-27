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Массовый спорт

Фристайлист Микаэль Кингсбери признан лучшим спортсменом года в Канаде

Ранее спортсменкой года признали теннисистку Бьянку Андрееску

ОТТАВА, 27 декабря. /ТАСС/. Фристайлист Микаэль Кингсбери в пятницу стал лауреатом премии Лионеля Конахера - награды, которая ежегодно вручается лучшему канадскому спортсмену журналистами национального агентства новостей "Канадиан Пресс".

27-летний спортсмен, специализирующийся в могуле, в 2019 году в американском Парк-Сити на чемпионате мира впервые в карьере выиграл могул и параллельный могул. Также он является олимпийским чемпионом Пхёнчхана и серебряным призером Олимпиады в Сочи 2014 года.

"За Кингсбери проголосовали 15 из 71 журналиста агентства (21,1% голосов)", - уточняется в сообщении Канадиан Пресс. Второе место досталось бейсболисту Майку Сороке (10 голосов), на третьем месте расположились легкоатлет Андре Де Грасс и игрок в американский футбол Чаба Хаббард (по 9 голосов). На звание спортсмена года также претендовали хоккеисты Коннор Макдэвид и Райан О'Райли, теннисист Денис Шаповалов.

Премия Лионеля Конахера впервые была вручена в 1932 году. Она названа в честь выдающегося канадского спортсмена, завоевавшего чемпионские титулы в нескольких спортивных дисциплинах (регби, хоккей).

В четверг журналисты Канадиан Пресс назвали теннисистку Бьянку Андрееску спортсменкой года в Канаде.

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