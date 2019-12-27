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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Сборная США одержала первую победу на МЧМ по хоккею, обыграв команду Германии

Стартовую встречу американцы проводили против команды Канады и уступили со счетом 4:6

ТАСС, 27 декабря. Мужская сборная США переиграла команду Германии со счетом 6:3 в матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 20 лет). Турнир проходит в Чехии.

В составе американцев шайбы забросили Джордан Харрис (8-я минута), Зак Джонс (19), Шейн Пинто (35), Кертис Холл (39), Бобби Бринк (48), Оливер Вальстрём (51). Американский нападающий Тревор Зеграс отметился четырьмя голевыми передачами и занимает второе место в списке лучшим бомбардиров турнира, набрав пять очков (0+5), лидирует Пинто, в активе которого шесть баллов (3+3). У немцев шайбы забросили Джон-Джейсон Петерка (3, 23) и Доминик Бокк (29).

Немцы являются дебютантами турнира. Они выиграли первый дивизион прошлого чемпионата мира. Для американцев победа стала первой на турнире, в стартовой игре они уступили канадским хоккеистам со счетом 4:6.

Сборные Германии и США выступают в группе В вместе с командами России, Чехии и Канады. В турнирной таблице лидирует команда Канады (3), которая опережает сборные Чехии и США по дополнительным показателям (у обоих коллективов по три набранных балла). Россияне и немцы не сумели набрать очков. Команда США провела две встречи на турнире, в активе остальных сборных в группе по одному матчу.

В субботу россияне встретятся с канадцами, начало - 21:00 мск. В тот же день немцы проведут матч против команды Чехии. В воскресенье сборная России сыграет с командой США.

В плей-офф чемпионата мира выйдут по четыре команды из каждой группы, сборные, которые займут пятые места, сыграют серию до двух побед (2, 4 и 5 января), проигравший покинет элитный дивизион молодежного чемпионата мира. Его место на следующем турнире займет сборная Австрии, которая выиграла соревнования первого дивизиона в группе А. Молодежный чемпионат мира завершится 5 января 2020 года.

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