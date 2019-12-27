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НХЛ

Обладатель Кубка Стэнли Зубов стал старшим консультантом "Далласа" по хоккейным операциям

Россиянин выступал за клуб с 1996 по 2009 год
Сергей Зубов AP Photo/Brandon Wade
Описание
Сергей Зубов
© AP Photo/Brandon Wade

ТАСС, 28 декабря. Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли россиянин Сергей Зубов назначен на должность старшего консультанта по хоккейным операциям клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Зубов выступал в составе "Далласа" с 1996 по 2009 год. "Мы счастливы возвращению Зубова в "Даллас", который был важным игроком для клуба. Рады, что он продолжит развивать нашу команду. У него потрясающее хоккейное мышление, его присутствие в руководстве клуба принесет выгоду всем", - сказал генеральный менеджер "Далласа" Джим Нил.

Зубов был официально введен в Зал хоккейной славы 19 ноября, в который его приняли 25 июня. 16 ноября он получил перстень члена Зала хоккейной славы. Россиянин является воспитанником ЦСКА, в составе которого стал чемпионом СССР в сезоне-1988/89. После чемпионата мира 1992 года он заключил контракт с клубом "Нью-Йорк Рейнджерс", выиграв с командой Кубок Стэнли в 1994 году, а в 1999 году повторил это достижение с "Далласом".

Всего в НХЛ Зубов провел 16 лет, выступая за "Рейнджерс" (1992-1995), "Питтсбург" (1995-1996) и "Даллас" (1996-2009). Зубов сыграл в регулярных чемпионатах НХЛ 1068 матчей и набрал 771 (152+619) очко, в плей-офф на его счету 164 игры и 117 (24+93) очков. Защитник завершил карьеру в НХЛ в 2009 году и вернулся в Россию, где до 2011 года выступал за петербургский СКА, проведя в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 57 матчей и набрав 43 (10+33) очка. В составе команды СНГ Зубов выиграл золото Олимпийских игр 1992 года, за сборную России выступал на Кубке мира 1996 года, а после этого не вызывался в национальную команду.

В июле 2011 года он начал тренерскую карьеру, став помощником главного тренера в СКА, по ходу сезона-2015/16 возглавил команду, а в июне 2016 года клуб сообщил, что контракт с ним не будет продлен. В марте 2017 года специалист возглавил "Сочи", под его руководством команда два года подряд выходил в плей-офф КХЛ, а в прошлом сезоне впервые одержала две победы в Кубке Гагарина в серии с ярославским "Локомотивом" (2-4). В марте клуб заключил новое соглашение с тренером на один год с возможностью продления, но 12 октября специалист был уволен со своего поста. В июле Зубову исполнилось 49 лет.

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