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Мировой футбол

Футболист "Рубина" Давиташвили признан лучшим молодым игроком Грузии 2019 года

Полузащитник выступает в составе российской команды с лета текущего года
Зурико Давиташвили (слева) Елена Афонина/ТАСС
Описание
Зурико Давиташвили (слева)
© Елена Афонина/ТАСС

ТАСС, 28 декабря. Полузащитник казанского "Рубина" Зурико Давиташвили признан лучшим молодым игроком Грузии в 2019 году по версии Федерации футбола Грузии. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Давиташвили провел за "Рубин" 15 матчей. В активе футболиста один забитый мяч.

"Зурико Давиташвили признан лучшим молодым футболистом Грузии 2019 года по версии Федерации футбола Грузии и получил награду, - говорится в заявлении пресс-службы. - Поздравляем Зурико с победой в номинации! Мы желаем футболисту постоянного саморазвития и профессионального роста".

Давиташвили 18 лет, он выступает за "Рубин" с лета 2019 года. В сентябре Давиташвили дебютировал в составе сборной Грузии среди игроков не старше 21 года.

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