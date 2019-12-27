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КХЛ

СКА обменял хоккеиста Рундблада в "Сочи" на денежную компенсацию

Обладатель Кубка Стэнли в составе "Чикаго" в текущем сезоне набрал 8 очков в 25 матчах

ТАСС, 28 декабря. Петербургский СКА обменял шведского защитника Давида Рундблада в "Сочи", получив денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба петербургского клуба.

Рундбладу 29 лет, он выступал за СКА с сезона-2017/18, в составе армейцев игрок провел 120 матчей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), в которых набрал 39 очков (13 голов + 26 передач). В текущем сезоне Рундблад принял участие в 25 матчах и набрал 8 очков (2+6).

Он был выбран в первом раунде под общим 17-м номером клубом "Сент-Луис" на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2009 года. В НХЛ Рундблад выступал в составе "Оттавы", "Аризоны" (на момент игры Рундблада клуб назывался "Финикс") и "Чикаго", с которым стал обладателем Кубка Стэнли, в регулярном чемпионате на его счету 113 игр, в которых он набрал 25 очков (4+21), в плей-офф швед провел восемь игр, не отметившись результативными действиями.

Вместе со сборной Швеции Рундблад стал серебряным призером чемпионата мира 2011 года, серебряным и бронзовым призером молодежного чемпионата мира (среди игроков не старше 20 лет).

СКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 60 очков в 42 играх. "Сочи" располагается на девятой строчке в Западной конференции (37 очков в 41 матче). В следующей встрече СКА на выезде сыграет с череповецкой "Северсталью" в воскресенье, "Сочи" в субботу примет "Йокерит" из Хельсинки.

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