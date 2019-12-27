"Манчестер Сити" проиграл "Вулверхэмптону", ведя в два мяча в матче чемпионата Англии

ТАСС, 28 декабря. "Вулверхэмптон" дома одержал волевую победу над "Манчестер Сити" со счетом 3:2 в заключительном матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу.

На 12-й минуте прямую красную карточку получил голкипер гостей Эдерсон за фол последней надежды за пределами штрафной площади на нападающем "Вулверхэмптона" Диогу Жоте. На 23-й минуте встречи главный арбитр Мартин Аткинсон назначил пенальти в ворота "Вулверхэмптона" после просмотра видеоповтора. Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Англии Рахим Стерлинг не сумел переиграть голкипера хозяев Руя Патрисиу, однако игроки хозяев раньше времени вбежали в штрафную, и Аткинсон назначил повторный пенальти. К мячу вновь подошел Стерлинг и снова не реализовал 11-метровый (вратарь отбил удар), однако на добивании англичанин оказался первым.

Во втором тайме Стерлинг удвоил преимущество гостей (50), через пять минут Адама Траоре отыграл один мяч, на 82-й минуте Рауль Хименес сравнял счет, на 90-й минуте Мэтт Доэрти принес "Вулверхэмптону" победу.

В турнирной таблице "Манчестер Сити" упустил возможность обогнать идущий вторым "Лестер" и остался на третьей строчке (38 очков в 19 матчах). Лидирует "Ливерпуль" (52 очка в 18 матчах), у "Лестера" 39 очков в 19 матчах. "Ливерпуль" пропустил матч 18-го тура против "Вест Хэма" в гостях в связи с участием в клубном чемпионате мира, который мерсисайдцы выиграли. "Вулверхэмптон" располагается на пятой строчке (30 очков в 19 матчах). В 20-м туре "Манчестер Сити" примет "Шеффилд Юнайтед" в воскресенье, в тот же день "Вулверхэмптон" на выезде сыграет с "Ливерпулем".