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Кубок Федерации по теннису

Румынская теннисистка Халеп может не сыграть в матче Кубка Федерации против сборной России

Встреча команд пройдет 7-8 февраля 2020 года в Румынии
Симона Халеп EPA-EFE/WILL OLIVER
Описание
Симона Халеп
© EPA-EFE/WILL OLIVER

ТАСС, 28 декабря. Бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп может не сыграть в квалификационном матче против сборной России за право выступить в финальной стадии Кубка Федерации по теннису. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на румынский портал Fanatik.

Матч пройдет 7-8 февраля 2020 года в Румынии. Финальный турнир примет Будапешт (14-19 апреля). Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года, соревнования по теннису - с 25 июля по 2 августа.

"Я пришла к выводу, что участвовать в Кубке Федерации будет сложно, - сказала Халеп. - Решила сконцентрироваться на участии в Олимпийских играх. Я не ухожу из сборной Румынии, но не знаю, буду ли я играть в матче против команды России".

Халеп 28 лет, она является двукратным победителем турниров серии Большого шлема: в 2019 году спортсменка выиграл Уимблдон, в 2018 году она одержала победу на Открытом чемпионате Франции. В текущем рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Халеп располагается на четвертом месте, в ее активе 19 титулов на турнирах WTA.

В июне стало известно, что матчи Мировой группы Кубка Федерации с 2020 года будут проводиться по новому формату. 12 команд поделят на четыре группы, лучшие коллективы по итогам группового этапа выйдут в полуфинал, финалисты получат право на участие в решающем раунде следующего розыгрыша турнира. Соревнования будут длиться в течение одной недели, все встречи включат в себя две одиночные и одну парную игры.

Сборная России четыре раза выигрывала Кубок Федерации (2004, 2005, 2007, 2008), еще семь раз россиянки играли в финале турнира. Последний раз российская команда выходила в финал Кубка Федерации в 2015 году, тогда теннисистки уступили сборной Чехии.

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