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ММА

Джексон на 11 кг перевесил Емельяненко перед боем

Поединок состоится 29 декабря в Японии
Федор Емельяненко AP Photo/Gregory Payan
Описание
Федор Емельяненко
© AP Photo/Gregory Payan

ТОКИО /Япония/, 28 декабря. /ТАСС/. Американский боец Куинтон Джексон перевесил россиянина Федора Емельяненко в преддверии поединка. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Джексон показал вес 120 кг. Вес Емельяненко составил 109 кг.

Бой Емельяненко - Джексон состоится на турнире Bellator в Японии 29 декабря. Всего на счету 43-летнего Емельяненко 35 побед и шесть поражений в ММА, еще один бой был признан несостоявшимся. Джексон - бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В активе 41-летнего американца 38 побед и 13 поражений.

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ММА
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