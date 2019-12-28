Джексон на 11 кг перевесил Емельяненко перед боем

ТОКИО /Япония/, 28 декабря. /ТАСС/. Американский боец Куинтон Джексон перевесил россиянина Федора Емельяненко в преддверии поединка. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Джексон показал вес 120 кг. Вес Емельяненко составил 109 кг.

Бой Емельяненко - Джексон состоится на турнире Bellator в Японии 29 декабря. Всего на счету 43-летнего Емельяненко 35 побед и шесть поражений в ММА, еще один бой был признан несостоявшимся. Джексон - бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В активе 41-летнего американца 38 побед и 13 поражений.