Рапиристка Дериглазова признана лучшей фехтовальщицей России в 2019 году

ТАСС, 28 декабря. Олимпийская чемпионка и шестикратная чемпионка мира рапиристка Инна Дериглазова стала лучшей фехтовальщицей страны по итогам 2019 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации фехтования России (ФФР).

В пятницу ФФР подвела итоги года и назвала лауреатов в 13 номинациях. 29-летняя Дериглазова была признана лучшей среди девушек. В начале декабря она также стала лауреатом Национальной спортивной премии в номинации "Гордость России". Фехтовальщицу признали спортсменкой года.

В 2019 году россиянка завоевала две золотые медали на чемпионате мира в Будапеште. К ним Дериглазова добавила золото и серебро чемпионата Европы в Дюссельдорфе. Всего в активе спортсменки 11 (шесть золотых, две серебряные, три бронзовые) наград на мировых первенствах и 14 (4-7-3) медалей на чемпионатах континента. Россиянка дважды принимала участие на Олимпийских играх, завоевав золото (2016) и серебро (2012).

Лучшим фехтовальщиком года стал 26-летний Сергей Бида. В командных соревнованиях по шпаге на чемпионате Европы в Дюссельдорфе сборную России представляли Бида, Никита Глазков, Павел Сухов и Сергей Ходос, которые завоевали золотые медали. ФФР признала команду лучшей мужской сборной по фехтованию. У женщин аналогичную награду получила команда рапиристок (Дериглазова, Анастасия Иванова, Лариса Коробейникова, Аделина Загидуллина), ставшая первой и на чемпионате мира, и на первенстве Европы.

В остальных номинациях победили Ильдар Мавлютов ("Лучший личный женский тренер"), Борис Писецкий ("Лучший личный мужской тренер"), Дмитрий Шевченко ("Лучший старший тренер женской команды"), Александр Глазунов ("Лучший старший тренер мужской команды"), Алина Михайлова ("Лучшая юниорка"), Кирилл Бородачев ("Лучший юниор"), Вячеслав Поздняков ("Лучший тренер по резерву"), Ольга Никитина ("Прорыв года") и Виолетта Колобова ("Воля к победе").