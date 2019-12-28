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НХЛ

Хоккеист "Торонто" Михеев госпитализирован с порезом руки

Российский форвард получил повреждение в матче Национальной хоккейной лиги против "Нью-Джерси"
Илья Михеев AP Photo/John Locher
Описание
Илья Михеев
© AP Photo/John Locher

ТАСС, 28 декабря. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" Илья Михеев отправлен в больницу с порезом руки и пройдет медицинское обследование. Об этом сообщает пресс-служба "Торонто".

Михеев получил повреждение в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против "Нью-Джерси" (5:4), 25-летний россиянин отметился заброшенной шайбой. В одном из игровых эпизодов в своей зоне Михеев получил порез кисти, форвард не смог доиграть встречу и был отправлен в больницу для обследования. Позднее главный тренер "Торонто" Шелдон Кифе сообщил, что Михеев останется в больнице.

"Он находится в больнице, где его обследуют, у него глубокий порез. Нам нужно разобраться с этим, но пока Михеев останется в Нью-Джерси и вечером пройдет обследование. Нам придется выяснить, что нужно сделать дальше", - сказал Кифе, комментарий которого приводит журналист НХЛ Майк Морреале в своем Twitter.

Михеев перешел в "Торонто" в мае нынешнего года из омского "Авангарда", в текущем сезоне россиянин набрал 23 (8 шайб + 15 передач) очка в 39 матчах.

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