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Летние олимпийские виды спорта

Завершившая карьеру Калентьева вошла в число кандидатов в сборную России по маунтинбайку

Главный тренер команды Николай Крутилин отметил, что спортсменка выполнила все критерии отбора
Ирина Калентьева Виталий Белоусов/ТАСС
Описание
Ирина Калентьева
© Виталий Белоусов/ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года по маунтинбайку Ирина Калентьева, объявившая о завершении спортивной карьеры после чемпионата мира - 2019, включена в список кандидатов в сборную России на 2020 год. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной России по маунтинбайку Николай Крутилин.

"Списки кандидатов в сборную на следующий год формируются по принципам, определенным Минспортом, - сказал Крутилин. - Калентьева заняла четвертое место на чемпионате России, выполнила все требования для включения в этот список и поэтому туда попала. Она вроде бы как уже объявила о завершении своей спортивной карьеры, но находится в этом списке. Но если что-то изменится, то Ирина может быть привлечена нами на какие-то мероприятия".

"Но я думаю, что это уже вряд ли случится, - продолжил главный тренер. - Мы включили в список на 2020 год тех спортсменов, которые выполнили в текущем году все критерии отбора. Но как только та же Калентьева будет вызвана на сбор, то тогда ее можно будет называть членом сборной России. А списки только очерчивают круг спортсменов, которые могут быть приглашены на мероприятия сборной".

На ЧМ-2019 Калентьева заняла 33-е место в дисциплине "кросс-кантри". На счету 42-летней спортсменки три победы на этапах Кубка мира (2004, 2005, 2007), две золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали чемпионатов мира.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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