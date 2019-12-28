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НХЛ

Две передачи Прохоркина помогли "Лос-Анджелесу" победить "Сан-Хосе" в матче НХЛ

Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2
Николай Прохоркин AP Photo/Michael Owen Baker
Описание
Николай Прохоркин
© AP Photo/Michael Owen Baker

ТАСС, 28 декабря. "Лос-Анджелес" в овертайме обыграл "Сан-Хосе" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в Сан-Хосе в присутствии 16610 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Мартин Фрк (42-я и 59-я минуты) и Джефф Картер (62). У "Сан-Хосе" отличились Эрик Карлссон (27) и Джо Торнтон (32).

Российский форвард "Лос-Анджелеса" Николай Прохоркин отметился двумя результативными передачами в эпизодах с голами Фрка. Всего в активе 26-летнего россиянина теперь 10 (4 шайбы + 6 передач) очков в 20 матчах.

"Лос-Анджелес" занимает предпоследнее, 14-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 36 очков в 40 матчах. "Сан-Хосе" располагается на 15-й строчке на Западе, имея в активе 35 очков после 39 встреч.

В следующем матче "Лос-Анджелес" на выезде сыграет с "Ванкувером", а "Сан-Хосе" на домашней площадке примет "Филадельфию". Обе встречи пройдут 29 декабря.

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