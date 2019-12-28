СМИ: полиция Таиланда арестовала двукратного бронзового призера ОИ по велотреку Райана

ТАСС, 28 декабря. Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр по велоспорту на треке новозеландец Марк Райан арестован полицией Таиланда. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Nation.

По информации источника, Райан занимался незаконной тренерской деятельностью в одном из фитнес-клубов на территории Таиланда. Полиция установила, что у 37-летнего новозеландца не было разрешения на работу, в страну он въехал по туристической визе. Райану предъявлено обвинение в нелегальной работе, он переведен под стражу иммиграционной полиции Таиланда.

Райан является обладателем двух бронзовых медалей Игр 2008 и 2012 годов в командных гонках преследования. Также в его активе золотая медаль чемпионата мира 2015 года и три бронзовые награды мировых первенств.