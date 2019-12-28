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Зимние олимпийские виды спорта

Биатлонисту Елисееву присвоено звание заслуженного мастера спорта России

Отец и личный тренер биатлониста удостоен звания заслуженного тренера России
Матвей Елисеев EPA-EFE/ROBERT HENRIKSSON
Описание
Матвей Елисеев
© EPA-EFE/ROBERT HENRIKSSON

ТАСС, 28 декабря. Бронзовому призеру чемпионата мира по биатлону Матвею Елисееву присвоено звание заслуженного мастера спорта России. Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте Министерства спорта РФ.

Отец и личный тренер 26-летнего биатлониста Павел Елисеев удостоен звания заслуженного тренера России.

Елисеев является бронзовым призером чемпионата мира 2019 года в эстафете. В его активе также золотая и серебряная награды первенства Европы. В текущем сезоне Елисеев после семи гонок занимает 12-е место в общем зачете Кубка мира, завоевав бронзу в спринтерской гонке на этапе в шведском Эстерсунде.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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