Биатлонисту Елисееву присвоено звание заслуженного мастера спорта России

ТАСС, 28 декабря. Бронзовому призеру чемпионата мира по биатлону Матвею Елисееву присвоено звание заслуженного мастера спорта России. Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте Министерства спорта РФ.

Отец и личный тренер 26-летнего биатлониста Павел Елисеев удостоен звания заслуженного тренера России.

Елисеев является бронзовым призером чемпионата мира 2019 года в эстафете. В его активе также золотая и серебряная награды первенства Европы. В текущем сезоне Елисеев после семи гонок занимает 12-е место в общем зачете Кубка мира, завоевав бронзу в спринтерской гонке на этапе в шведском Эстерсунде.