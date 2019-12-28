Бывший соперник Емельяненко Исии считает Джексона фаворитом в бою с россиянином

ТОКИО, 28 декабря. /ТАСС/. Американский боец смешанного стиля (ММА) Куинтон Джексон будет фаворитом в бою против россиянина Федора Емельяненко за счет разницы в габаритах. Такое мнение высказал ТАСС бывший соперник Емельяненко, олимпийский чемпион японец Сатоси Исии.

Бой Емельяненко - Джексон на турнире Bellator пройдет 29 декабря в Сайтаме.

"Я ставлю на Джексона. Он крупнее и мощнее Федора, в этом будет его преимущество. Не уверен, что будет нокаут", - сказал Исии.

Емельяненко провел бой с Исии в 2011 году в Сайтаме и выиграл нокаутом в первом раунде.

Всего на счету 43-летнего Емельяненко 35 побед и шесть поражений в ММА, еще один бой был признан несостоявшимся. Джексон - бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В активе 41-летнего американца 38 побед и 13 поражений.