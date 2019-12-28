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Зимние олимпийские виды спорта

Биатлонистка Кайшева выиграла спринтерскую гонку на "Ижевской винтовке"

Второй финишировала Виктория Сливко, третье место заняла Елизавета Каплина
Виктория Сливко, Ульяна Кайшева и Елизавета Каплина (на пьедестале ) Георгий Поветкин/ТАСС
Описание
Виктория Сливко, Ульяна Кайшева и Елизавета Каплина (на пьедестале )
© Георгий Поветкин/ТАСС

ИЖЕВСК, 28 декабря. /ТАСС/. Биатлонистка Ульяна Кайшева стала победительницей спринтерской гонки на дистанции 7,5 км у женщин на "Ижевской винтовке". Соревнования проходят в Ижевске.

Спортсменка преодолела дистанцию за 22 минуты 1,7 секунды, не допустив промахов на огневых рубежах. Второй финишировала Виктория Сливко, которая также не промахивалась на стрельбище, отстав от победительницы на 7,2 секунды. Третье место заняла Елизавета Каплина с отставанием в 30,1 секунды. Дистанцию она преодолела также без промахов на огневых рубежах.

В четверг Кайшева заняла первое место в индивидуальной гонке на дистанции 15 км, второй была Сливко, третьей - Евгения Павлова.

"Ижевская винтовка" является отборочным турниром для попадания в заявку сборной России на этапы Кубка мира и Кубка Международного союза биатлонистов (IBU). В этом году в соревнованиях примут участие более 180 спортсменов - представителей 25 регионов. Турнир завершится 29 декабря.

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Зимние олимпийские виды спорта
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