СМИ: футболист "Барселоны" Видаль подал в суд на клуб за долги

ТАСС, 28 декабря. Полузащитник испанской "Барселоны" Артуро Видаль подал в суд на футбольный клуб в связи с невыплатой премиальных. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанскую газету Abc.

По информации издания, 32-летний чилиец намерен взыскать с "Барселоны" €2,4 млн. В контракте Видаля есть пункт, согласно которому "Барселона" должна выплатить премиальные, если полузащитник примет участие в 60% матчей команды в прошлом сезоне. Представители испанского клуба считают, что выплата возможна только при условии того, что Видаль в каждой из этих игр проведет на поле не менее 45 минут. Но он чаще выходил на замену, играя меньше тайма.

Адвокаты чилийца полагают, что он может рассчитывать минимум на половину от прописанных бонусов, а также имеет право на получение премиальных за выступление в Лиге чемпионов и завоевание титула чемпиона Испании сезона-2018/19. Видаль подсчитал, что в общей сложности клуб должен выплатить около €4 млн премиальных, из них чилиец получил только €1,6 млн.

Ранее сообщалось, что Видаль намерен покинуть "Барселону" во время ближайшего трансферного окна. В его приглашении заинтересованы итальянские клубы "Интер" и "Ювентус". По данным портала Transfermarkt, стоимость чилийца составляет €14 млн.

В нынешнем сезоне Видаль провел за "Барселону" 19 матчей в чемпионате Испании и Лиге чемпионов, в которых забил пять мячей и отдал одну голевую передачу.