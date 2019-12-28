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ММА

Емельяненко и Джексон сдадут допинг-тесты после боя

Поединок пройдет в Сайтаме 29 декабря
Федор Емельяненко и Куинтон Джексон Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Федор Емельяненко и Куинтон Джексон
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТОКИО, 28 декабря. /ТАСС/. Американский боец смешанного стиля (ММА) Куинтон Джексон и россиянин Федор Емельяненко сдадут допинг-тесты после боя. Об этом ТАСС сообщили в организации Bellator.

Бой Емельяненко - Джексон на турнире Bellator пройдет в Сайтаме 29 декабря.

"Бойцы сдали тесты до боя и сдадут после", - сказал собеседник агентства.

Всего на счету 43-летнего Емельяненко 35 побед и шесть поражений в ММА, еще один бой был признан несостоявшимся. Джексон - бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В активе 41-летнего американца 38 побед и 13 поражений.

Теги
Емельяненко, Федор ВладимировичММА
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