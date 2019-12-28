СМИ: Моуринью хочет видеть в составе "Тоттенхэма" футболиста "Реала" Варана

ТАСС, 28 декабря. Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью намерен приобрести французского футболиста мадридского "Реала" Рафаэля Варана. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание El Desmarque.

По информации издания, руководство английского клуба готово предложить за Варана €80 млн. Француз выступал под руководством Моуринью в "Реале" в 2011-2013 годах.

В нынешнем сезоне 26-летний Варан провел в составе "Реала" 20 матчей в чемпионате Испании и Лиге чемпионов, в которых забил один мяч, отдал одну голевую передачу и заработал две желтые карточки. Выступая за мадридский клуб, Варан четыре раза выиграл Лигу чемпионов, трижды стал обладателем Суперкубка УЕФА, дважды - чемпионом Испании, выиграл Кубок Испании и дважды Суперкубок Испании. В составе сборной Франции Варан стал чемпионом мира в 2018 году.

Моуринью возглавил "Тоттенхэм" в ноябре. Команда занимает шестое место в чемпионате Англии после 19 туров.