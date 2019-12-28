Норвежская лыжница Йохауг выиграла первую гонку "Тур де Ски"

ТАСС, 28 декабря. Норвежка Тереза Йохауг заняла первое место в масс-старте свободным стилем на первом этапе многодневной лыжной гонки "Тур де Ски". Этап проходит в Швейцарии.

Спортсменка преодолела дистанцию 11 км за 28 минут 12,1 секунды. Второе место заняла ее соотечественница Хейди Венг (отставание 12,3 секунды), третьей финишировала шведка Эбба Андерссон (+12,9).

Лучшей из россиянок стала Наталья Непряева, показавшая шестой результат (+40,1). Алиса Жамбалова заняла 25-е место (+1.15,2), Яна Кирпиченко - 34-е (+1.48,2), Анна Нечаевская - 35-е (+1.48,3), Лидия Дуркина - 47-е (+2.24,2), Анна Жеребятьева - 51-е (+2.29,3), Диана Головань - 68-е (+3.51,3).

Для Йохауг эта победа стала 12-й на этапах "Тур де Ски". По этому показателю она уступает только Юстине Ковальчик из Польши, которая имеет в активе 14 побед на многодневке.

Позднее в субботу пройдет мужской масс-старт свободным стилем. "Тур де Ски" завершится 5 января.