СМИ: "Реал" не станет приобретать футболиста "Манчестер Юнайтед" Погба

ТАСС, 28 декабря. Руководство мадридского "Реала" отказало главному тренеру команды Зинедину Зидану в желании приобрести полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание As.

По информации издания, Зидан был лично заинтересован в переходе французского футболиста, однако руководство "Реала" посчитало потенциальный трансфер нецелесообразным из-за высокой стоимости игрока (€100 млн по данным портала Transfermarkt).

Погба пропустил большую часть первой половины сезона из-за травмы. В Английской премьер-лиге француз сыграл за "Манчестер Юнайтед" в семи играх, в которых отдал две голевые передачи. Помимо этого, он вышел на поле в одном матче Кубка английской лиги.

В составе "Манчестер Юнайтед" Погба выиграл Лигу Европы сезона-2016/17, выступая за туринский "Ювентус" он стал четырехкратным чемпионом Италии и двукратным обладателем Кубка Италии. В 2018 году в составе сборной Франции Погба выиграл чемпионат мира.

После 18 туров "Реал" занимает второе место в чемпионате Испании, набрав 37 очков. В следующем матче 4 января мадридский клуб в гостях сыграет с "Хетафе".