{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мировой футбол

СМИ: "Реал" не станет приобретать футболиста "Манчестер Юнайтед" Погба

Руководство клуба посчитало потенциальный трансфер нецелесообразным из-за высокой стоимости игрока

ТАСС, 28 декабря. Руководство мадридского "Реала" отказало главному тренеру команды Зинедину Зидану в желании приобрести полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание As.

По информации издания, Зидан был лично заинтересован в переходе французского футболиста, однако руководство "Реала" посчитало потенциальный трансфер нецелесообразным из-за высокой стоимости игрока (€100 млн по данным портала Transfermarkt).

Погба пропустил большую часть первой половины сезона из-за травмы. В Английской премьер-лиге француз сыграл за "Манчестер Юнайтед" в семи играх, в которых отдал две голевые передачи. Помимо этого, он вышел на поле в одном матче Кубка английской лиги.

В составе "Манчестер Юнайтед" Погба выиграл Лигу Европы сезона-2016/17, выступая за туринский "Ювентус" он стал четырехкратным чемпионом Италии и двукратным обладателем Кубка Италии. В 2018 году в составе сборной Франции Погба выиграл чемпионат мира.

После 18 туров "Реал" занимает второе место в чемпионате Испании, набрав 37 очков. В следующем матче 4 января мадридский клуб в гостях сыграет с "Хетафе".

Теги
Мировой футбол
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Российский лыжник Устюгов выиграл первую гонку "Тур де Ски"
Спортсмен занял первое место в масс-старте свободным стилем
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС