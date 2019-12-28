Фигуристка Самодурова заявила, что разочарована баллами за произвольную программу

КРАСНОЯРСК, 28 декабря. /ТАСС/. Фигуристка Софья Самодурова испытывает разочарования от баллов за произвольную программу на чемпионате России. Об этом спортсменка заявила журналистам.

Самодурова по итогам произвольной программы набрала 127,70 балла, общая сумма составила 192,08 балла. Первенство страны проходит в Красноярске, где родилась спортсменка.

"Выложилась я сегодня на сто процентов, старалась порадовать свой родной город, свою публику. Думаю, реакцию зала вы видели, я предполагала, что так будет. Довольна процентов на 90-93", - сказала Самодурова.

"Эта половина сезона далась эмоционально и тяжело. Я не смотрела пока свою короткую программу, настраивалась на произвольную. Весь сезон есть разочарование [от баллов], сегодня еще более-менее. Вторая оценка не очень порадовала", - добавила она.

Самодуровой 17 лет, она является чемпионкой Европы и бронзовым призером командного чемпионата мира.

Чемпионат России завершится 29 декабря показательными выступлениями.