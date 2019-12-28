СБР постарается внедрить любительские старты по биатлону во все регионы страны

ИЖЕВСК, 28 декабря. /ТАСС/. Союз биатлонистов России (СБР) постарается внедрить соревнования по биатлону среди любителей во все регионы страны, работать над этим будет в том числе Союз любителей биатлона, который входит в СБР. Об этом журналистам в субботу перед стартом любительской гонки в Ижевске рассказал президент СБР Владимир Драчев.

"Это только начало. Если говорить про биатлон, мы только два года его развиваем. У нас есть летние старты, в которых легче участвовать, но с зимними стартами мы только начинаем. Мы в Москве проводили их и стараемся проводить в Удмуртии. Я думаю, что мы в ближайшее время это по всем регионам попробуем запустить", - рассказал Драчев.

По его словам, в СБР создали Союз любителей биатлона, который будет работать в этом направлении.

"У нас для этого в Союзе биатлонистов России есть Союз любительского биатлона, есть президент, он полностью в работе СБР. В ближайшее время у нас в Москве будет несколько стартов, в основном это привлечение юного поколения, но мы готовы рассматривать участников разного возраста", - добавил Драчев, по мнению которого такие старты развивают любительский спорт в целом.

В субботу в Ижевске после гонок в рамках традиционных соревнований "Ижевская винтовка" пройдут любительские состязания, в которых, по информации организаторов, примет участие более 250 человек разного возраста.