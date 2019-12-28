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НХЛ

Хоккеист "Торонто" Михеев перенес операцию на запястье и пропустит не менее трех месяцев

Российский форвард получил повреждение в матче против "Нью-Джерси" в ночь на субботу
Илья Михеев AP Photo/Frank Franklin II
Описание
Илья Михеев
© AP Photo/Frank Franklin II

ТАСС, 28 декабря. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" Илья Михеев будет восстанавливаться после травмы руки не менее трех месяцев. Об этом сообщает пресс-служба канадского клуба.

В ночь на субботу Михеев получил повреждение в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против "Нью-Джерси" (5:4), в котором 25-летний россиянин отметился заброшенной шайбой. В одном из игровых эпизодов Михеев получил порез кисти, форвард не смог доиграть встречу и был отправлен в больницу для обследования. Позднее ему была проведена операция по восстановлению артерий и сухожилий запястья.

Михеев перешел в "Торонто" в мае нынешнего года из омского "Авангарда", в текущем сезоне НХЛ россиянин набрал 23 очка (8 шайб + 15 передач) в 39 матчах. За время выступления в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), Михеев провел 268 матчей, в которых набрал 141 очко (68+73).

"Торонто" занимает седьмое место в Восточной конференции НХЛ, набрав после 39 матчей 46 очков. В ближайшей игре 29 декабря канадская команда дома встретится с "Нью-Йорк Рейнджерс".

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