Хоккеист "Торонто" Михеев перенес операцию на запястье и пропустит не менее трех месяцев

ТАСС, 28 декабря. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" Илья Михеев будет восстанавливаться после травмы руки не менее трех месяцев. Об этом сообщает пресс-служба канадского клуба.

В ночь на субботу Михеев получил повреждение в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против "Нью-Джерси" (5:4), в котором 25-летний россиянин отметился заброшенной шайбой. В одном из игровых эпизодов Михеев получил порез кисти, форвард не смог доиграть встречу и был отправлен в больницу для обследования. Позднее ему была проведена операция по восстановлению артерий и сухожилий запястья.

Михеев перешел в "Торонто" в мае нынешнего года из омского "Авангарда", в текущем сезоне НХЛ россиянин набрал 23 очка (8 шайб + 15 передач) в 39 матчах. За время выступления в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), Михеев провел 268 матчей, в которых набрал 141 очко (68+73).

"Торонто" занимает седьмое место в Восточной конференции НХЛ, набрав после 39 матчей 46 очков. В ближайшей игре 29 декабря канадская команда дома встретится с "Нью-Йорк Рейнджерс".