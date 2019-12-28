ЦСКА переиграл "Витязь" и возглавил турнирную таблицу Западной конференции КХЛ

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. ЦСКА на своем льду переиграл подмосковный "Витязь" со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве на "ЦСКА-Арене" в присутствии 9107 зрителей.

В составе ЦСКА отличились Сергей Калинин (39-я минута), Кирилл Капризов (52) и Никита Нестеров (53). Первую шайбу армейцы забросили в меньшинстве. Защитник "Витязя" Якуб Ержабек провел 100-й матч в КХЛ (96 в регулярном чемпионате и четыре в плей-офф, все в составе "Витязя").

Команды встретились в четвертый раз в текущем сезоне, армейцы одержали третью победу (ранее ЦСКА дважды переиграл "Витязь" на выезде - 6:1 и 3:2 ОТ), один раз "Витязь" оказался сильнее ЦСКА (выездная победа со счетом 2:1).

ЦСКА возглавил турнирную таблицу Западной конференции, набрав 61 очко в 41 матче. "Витязь" занимает восьмое место в Западной конференции (47 очков в 41 матче), команда потерпела третье поражение подряд. В следующей встрече ЦСКА примет ярославский "Локомотив" в понедельник, в тот же день "Витязь" на выезде сыграет с "Йокеритом" из Хельсинки.

Ранее в субботу новосибирская "Сибирь" на своем льду в серии буллитов переиграла пекинский "Куньлунь" со счетом 3:2. Также в субботу омский "Авангард" на выезде переиграл нижнекамский "Нефтехимик" (6:2), "Сочи" дома в овертайме оказался сильнее "Йокерита" (4:3), в текущем сезоне команды провели вторую игру, в первой на своем льду сильнее был "Йокерит" (3:2 ОТ). "Торпедо" (Нижний Новгород) дома обыграло рижское "Динамо" (5:2), команды встретились во второй раз в сезоне, в первой матче рижане на своем льду победили нижегородцев (3:0).