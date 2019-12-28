Клуб НБА "Торонто" назван лучшей командой года в Канаде

ОТТАВА, 28 декабря. /ТАСС/. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Торонто Рэпторс" признан лучшей командой Канады 2019 года. Такое решение в субботу принял коллектив спортивных журналистов национального агентства новостей Canadian Press.

"Торонто" стал чемпионом НБА в сезоне-2018/19, в финальной серии обыграв "Голден Стэйт" со счетом 4-2. Впервые в истории НБА победителем чемпионата стал клуб из Канады.

"За "Торонто" проголосовали 61 из 67 журналистов агентства", - уточняется в сообщении. Второе место досталось сборной Канады по теннису, третье - женской команде по пляжному волейболу.

В четверг журналисты Canadian Press признали теннисистку Бьянку Андрееску спортсменкой года в Канаде, в фристайлист Микаэль Кингсбери получил титул лучшего спортсмена страны.