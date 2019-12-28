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ММА

Эксперт: Федор Емельяненко должен в борьбе решать исход боя с Джексоном

Поединок пройдет 29 декабря

ТОКИО, 28 декабря. /ТАСС/. Российский боец Федор Емельяненко должен в борьбе решить исход боя с американцем Куинтоном Джексоном. Об этом ТАСС заявил бывший соперник обоих бойцов бразилец Фабио Мальдонадо.

"Федор должен опустить Рэмпейджа (прозвище Джексона - прим. ТАСС) в борьбу, дальше никаких шансов не будет. Федор в борьбе гораздо сильнее", - сказал Мальдонадо.

Бой Емельяненко - Джексон на турнире Bellator пройдет в Сайтаме 29 декабря.

Всего на счету 43-летнего Емельяненко 35 побед и шесть поражений в смешанных единоборствах (ММА), еще один бой был признан несостоявшимся. Джексон - бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В активе 41-летнего американца 38 побед и 13 поражений.

Теги
Емельяненко, Федор ВладимировичММА
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