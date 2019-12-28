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ММА

Тренер Емельяненко считает, что Федору нужно использовать скорость в поединке с Джексоном

Бой пройдет в Сайтаме 29 декабря

ТОКИО, 28 декабря. /ТАСС/. Российский боец Федор Емельяненко должен использовать свое преимущество в скорости в бою с американцем Куинтоном Джексоном. Об этом ТАСС заявил тренер россиянина Питер Тайссе.

"Да, Федор должен использовать скорость. Ему также необходимо использовать джеб, держать дистанцию. И при случае нужно переводить бой в борьбу", - сказал Тайссе.

Бой Емельяненко - Джексон на турнире Bellator пройдет в Сайтаме 29 декабря.

Всего на счету 43-летнего Емельяненко 35 побед и шесть поражений в ММА, еще один бой был признан несостоявшимся. Джексон - бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В активе 41-летнего американца 38 побед и 13 поражений.

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