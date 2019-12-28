{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Джексон выразил большое уважение Федору Емельяненко перед боем

Поединок пройдет в Сайтаме 29 декабря
Куинтон Джексон Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Куинтон Джексон
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТОКИО, 28 декабря. /ТАСС/. Американский боец Куинтон Джексон признался в большом уважении к Федору Емельяненко в преддверии боя. Об этом Джексон заявил ТАСС.

"Я очень уважаю Емельяненко. Мне нравится его имя, да и сам он. Но завтра я буду биться на победу", - сказал Джексон.

Бой Емельяненко - Джексон на турнире Bellator пройдет в Сайтаме 29 декабря.

Всего на счету 43-летнего Емельяненко 35 побед и шесть поражений в ММА, еще один бой был признан несостоявшимся. Джексон - бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В активе 41-летнего американца 38 побед и 13 поражений.

Теги
Емельяненко, Федор ВладимировичММА
Реклама на ТАСС
ММА
В команде Федора Емельяненко рассказали о тактике на бой с Джексоном
По словам Олега Савицкого, Емельяненко нужно использовать скорость и работать на дистанции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС