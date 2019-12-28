Джексон выразил большое уважение Федору Емельяненко перед боем

ТОКИО, 28 декабря. /ТАСС/. Американский боец Куинтон Джексон признался в большом уважении к Федору Емельяненко в преддверии боя. Об этом Джексон заявил ТАСС.

"Я очень уважаю Емельяненко. Мне нравится его имя, да и сам он. Но завтра я буду биться на победу", - сказал Джексон.

Бой Емельяненко - Джексон на турнире Bellator пройдет в Сайтаме 29 декабря.

Всего на счету 43-летнего Емельяненко 35 побед и шесть поражений в ММА, еще один бой был признан несостоявшимся. Джексон - бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В активе 41-летнего американца 38 побед и 13 поражений.