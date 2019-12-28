Хоккеисты сборной Германии обыграли чехов, одержав первую победу на молодежном ЧМ

ОСТРАВА /Чехия/, 28 декабря. /ТАСС/. Сборная Германии переиграла команду Чехии со счетом 4:3 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 20 лет. Матч прошел в чешской Остраве.

В составе немцев отличились Лукас Райхель (2-я минута), Джон-Джейсон Петерка (8), Доминик Бокк (34, 48). У чехов шайбы забросили Мартин Гас (17), Ян Еник (50), Либор Забрански (53). Немцы являются дебютантами турнира, они выиграли первый дивизион прошлого чемпионата мира.

Команды Германии и Чехии играют в группе В, в которой также выступают сборные России, Канады и США. На данный момент в турнирной таблице россияне занимают последнее место, оставаясь единственной командой, не сумевшей набрать очков (россияне провели один матч). Лидируют канадцы (3 очка, один матч), второе место занимают американцы (3 очка, два матча), которые по дополнительным показателям опережают немцев (3 очка, два матча) и чехов (3 очка, два матча).

Финны разгромили словаков со счетом 8:1 в матче группы А, второй период финны выиграли со счетом 5:1. Они возглавили турнирную таблицу, набрав 4 очка в двух матчах. У швейцарцев и словаков по 3 очка (швейцарцы провели один матч, словаки - два), у шведов два очка (один матч), у казахстанцев нет набранных баллов в двух встречах.

В понедельник немцы сыграют с канадцами, чехи - с американцами. В воскресенье финны встретятся с командой Финляндии, словаки в понедельник сыграют со сборной Швейцарии.

В плей-офф чемпионата мира выйдут по четыре команды из каждой группы, сборные, которые займут пятые места, сыграют серию до двух побед (2, 4 и 5 января), проигравший покинет элитный дивизион молодежного чемпионата мира. Его место на следующем турнире займет сборная Австрии, которая выиграла соревнования первого дивизиона в группе А. Молодежный чемпионат мира завершится 5 января 2020 года.