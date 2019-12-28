В команде Федора Емельяненко рассказали о тактике на бой с Джексоном

ТОКИО, 28 декабря. /ТАСС/. Российский боец Федор Емельяненко должен тактически грамотно провести бой против американца Куинтона Джексона. Об этом ТАСС заявил член команды россиянина, призер чемпионата мира по самбо Олег Савицкий.

"Федору нужно использовать скорость и работать на дистанции, - сказал Савицкий. - У Рэмпейджа (прозвище Джексона - прим. ТАСС) очень сильная комбинация - он кидает правый апперкот и заканчивает очень сильным левым хуком, он делает это на близком расстоянии. На нее очень многие попадались, а удары ногами и джебы он не использует. Очень важно, чтобы Федор работал на выносливость, растягивал бой, вел стратегию наподобие той, что была в поединке с Монсоном".

"Важно, чтобы не было рубки, потому что шансы уравняются. Федор должен кидать максимум два-три удара, двигаться и перемещаться. А в клинче ему нужно переводить Джексона в партер, это уберет все преимущества у соперника. Главное - не завязываться в близкие обмены ударами", - добавил собеседник агентства.

Бой Емельяненко - Джексон на турнире Bellator пройдет в Сайтаме 29 декабря.

Всего на счету 43-летнего Емельяненко 35 побед и шесть поражений в ММА, еще один бой был признан несостоявшимся. Джексон - бывший обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). В активе 41-летнего американца 38 побед и 13 поражений.