Биатлонисты Вирер и Хофер выиграли масс-старт в рамках Рождественской гонки

ТАСС, 28 декабря. Итальянские биатлонисты Доротея Вирер и Лукас Хофер заняли первое место в масс-старте в рамках Рождественской гонки, которая проходит в немецком Гельзенкирхене. Спортсмены показали результат 32 минуты 16,9 секунды.

Второе место заняли немцы Лаура Дальмайер и Филипп Наврат (отставание 4,5 секунды), третьими финишировали украинцы Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный (+12,0). 26-летняя Дальмайер, которая в мае объявила о завершении карьеры, проводит свою прощальную гонку. Она является обладательницей Кубка мира сезона-2016/17, двукратной олимпийской чемпионкой, семикратной чемпионкой мира.

Россияне Екатерина Юрлова-Перхт и Матвей Елисеев заняли последнее, 10-е место (+1.43,9). Спортсмены во время гонки допустили по одному падению.

Победитель Рождественской гонки определится по итогам гонки преследования, которая пройдет позднее в четверг.