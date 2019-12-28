"Ак Барс" прервал трехматчевую серию поражений в КХЛ, переиграв "Локомотив"

КАЗАНЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" на своем льду обыграл ярославский "Локомотив" со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Татнефть-Арене" в Казани в присутствии 8001 зрителя.

В составе "Ак Барса" отличились Никита Лямкин (12-я минута), Олег Ли (28), Михаил Глухов (29).

Команды встретились в четвертый раз в текущем сезоне, "Ак Барс" снова всухую переиграл "Локомотив" (ранее казанцы одержали выездную победу со счетом 4:0).

"Ак Барс" лидирует в Восточной конференции, набрав 62 очка в 41 матче. "Локомотив" занимает седьмое место в Западной конференции (48 очков в 42 матчах). "Ак Барс" прервал трехматчевую серию поражений, "Локомотив" потерпел второе поражение подряд.

В следующем матче "Локомотив" на выезде сыграет с ЦСКА в понедельник, "Ак Барс" примет челябинский "Трактор" 5 января.