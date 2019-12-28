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Зимние олимпийские виды спорта

Норвежские биатлонисты Ройзеланд и Кристиансен заняли первое место в Рождественской гонке

Россияне Екатерина Юрлова-Перхт и Матвей Елисеев финишировали последними

ТАСС, 28 декабря. Норвежские биатлонисты Марта Ройзеланд и Ветле Шостад Кристиансен выиграли гонку преследования в рамках Рождественской гонки, которая завершилась в немецком Гельзенкирхене. Спортсмены показали результат 32 минуты 40,9 секунды, допустив два промаха.

Вторыми финишировали украинцы Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный, отставание которых составило 25,7 секунды (три промаха). Третье место заняли французы Анаис Бескон и Антонен Гигонна (+32,5; 5).

Четвертое место заняли немцы Лаура Дальмайер и Филипп Наврат (+33,1; 5). 26-летняя Дальмайер, которая в мае объявила о завершении карьеры, проводит свою прощальную гонку. Она является обладательницей Кубка мира сезона-2016/17, двукратной олимпийской чемпионкой, семикратной чемпионкой мира.

Россияне Екатерина Юрлова-Перхт и Матвей Елисеев финишировали последними, 10-ми (+2.50,1; 8). В масс-старте россияне также заняли последнее место.

В рамках Рождественской гонки прошло две гонки: масс-старт, по итогам которого определялись стартовые позиции в гонке преследования. Победитель Рождественской гонки определяется по итогам гонки преследования.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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