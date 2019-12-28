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Молодежный чемпионат мира по хоккею

Фаворит драфта НХЛ канадец Лафренье получил травму в матче с россиянами на молодежном ЧМ

В начале второго периода форвард упал, неудачно подвернув ногу
Алексис Лафренье AP Photo/Petr David Josek
Описание
Алексис Лафренье
© AP Photo/Petr David Josek

ОСТРАВА /Чехия/, 28 декабря. /ТАСС/. Нападающий сборной Канады по хоккею Алексис Лафренье получил травму ноги в матче группового этапа молодежного чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет. Матч проходит в чешской Остраве.

В начале второго периода Лафренье упал, неудачно подвернув ногу. Партнеры помогли ему подняться со льда, он отправился в раздевалку.

Фаворит драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2020 года Лафренье получил рейтинг А в предварительном рейтинге Центрального скаутского бюро НХЛ, который был опубликован в понедельник. В стартовом матче турнира с командой США Лафренье забросил победную шайбу и сделал три голевые передачи (6:4).

Матч сборных России и Канады проходит в эти минуты, на данный момент россияне ведут со счетом 4:0.

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