Фаворит драфта НХЛ канадец Лафренье получил травму в матче с россиянами на молодежном ЧМ

ОСТРАВА /Чехия/, 28 декабря. /ТАСС/. Нападающий сборной Канады по хоккею Алексис Лафренье получил травму ноги в матче группового этапа молодежного чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет. Матч проходит в чешской Остраве.

В начале второго периода Лафренье упал, неудачно подвернув ногу. Партнеры помогли ему подняться со льда, он отправился в раздевалку.